» فنانة شهيرة تكشف تعرضها للاعتداء تحت تهديد السلاح

كشفت النجمة العالمية وعارضة الازياء كاتي برايس عن أنها تخضع لعلاج نفسى بعد أن تعرضت للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح خلال سفرها الى جنوب أفريقيا.

وقالت كاتى: "السبب الذي جعلني أذهب إلى طبيب نفسى هو احتجزت تحت تهديد السلاح وتعرضت للاعتداء الجنسي".

وأضافت كاتى قائلة: ما تعرضت له أمر غير متوقع ويشبه أفلام الرعب حيث وجدت رجلا كبيرا يصرخ في وجهي، وأقسمت بإعطائه كل شيء لكنه كان يحاول التعدى على باللمس ويهددنى بقتل أطفال أبرياء.

وأوضحت كاتى قائلة: حاولت أن أحمى هؤلاء الأطفال وظننت انه سيقتلنى ولكنه قام بالتعدى عليّ تحت تهديد السلاح".

واختتمت كاتى مشيرة الى أن ما حصل شكل صدمة قوية على ابنتها التي لم يعد يسمح لها الآن بالذهاب إلى أي مكان بمفردها بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.