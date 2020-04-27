» شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل ويدافع عن ياسمين صبري

أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل من جديد، إذ دافع عبر صفحته على فيس بوك، فيه عن ياسمين صبرى بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب مسلسلها الجديد "فرصة تانية".

وقال وائل: "أنا حابب أفهم الناس حاجة عن الهجوم على ياسمين صبري!.. ياسمين صبري بلغة سوقنا اسمها يديت ! .. واليديت في تاريخ السينما العالمية والعربية حتى الهندية لازم ينطبق عليها مميزات معينة".

وأضاف وائل: "يعني الرشاقة والجمال وطلة مميزة عن غيرها ووش تحبه وترتاح ليه عشان تأدي الأدوار الرومانسية وآخر شيء التمثيل".

وأشار وائل: وأحب أقولكم إن الشغلانة دي كل ما تقف قدام كاميرا اكتر كل ما تتقل وتلمع وتبقي معلم في حتتك.. وبعدين الناس زعلانة ليه يكون عندنا ممثلات حلوين بدل العاهات إللي الواحد بيشوفها كل يوم طيب أنا هفكركوا قدام شوية ياسمين صبري القمر دي هتبقي نجمة مصر مع الوقت.

وأخير قال وائل: "ومن الآخر كده للمنتقد طبعا ده شيء يرجعلك وحرية شخصية.. بس هيبقي شكلك وحش قوى لما ترجع تحبها قدام ويبان في عينيك".

وكان المخرج مجدى الهوارى نشر عبر صفحته على فيس بوك فيديو لـ ياسمين صبرى تكشف فيه عن نصيحة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بترك التمثيل والابتعاد عنه.