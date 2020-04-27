مفتي الجمهورية: ولي الأمر منع من صلاة التراويح بالمسجد

27 أبريل 2020 - 01:39 م

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على الغاضبين من قرار منع صلاة التراويح بالمساجد قائلا: "صلاة الجماعة وصلاة التراويح منع منها ولي الأمر".



وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن صلاة التراويح في أصلها سنة، وطاعة ولي الأمر فرض.



ووجه حديثه لـ من يخالفون الأمور الاحترازية، قائلا: "ينبغي علينا في هذه المرحلة الحاسمة أن نتحضر ونرتقي ونقوم بمنظومة التدابير اللازمة لمواجهة الوباء ".

