بعد غضب إسرائيلي.. تعليق مفاجئ من مؤلف مسلسل النهاية

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متابعات-علا خطاب

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إسرائيل

عمرو سمير عاطف

النهاية

خرج المؤلف عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، ليرد عن صمته، وعلى بيان وزارة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتقد المسلسل الذي تنبأ بنهاية الاحتلال، في أول حلقات تم عرضها على الفضائيات المختلفة.

وقال عاطف، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»: «نقدم عملًا ترفيهيا، وخيال علمي ويحمل معاني واحتمالات مطروحة طوال الوقت، وذلك تم بعيدًا عن رد الفعل الإسرائيلي الذي لا أهتم به إطلاقًا».

وتابع في تصريحاته: «أن هناك درجة عالية من التفاهم بيني وبين بطل المسلسل الفنان يوسف الشريف، نحن نقدم أول تجربة خيال علمي في مصر والوطن العربى، وردود الأفعال جيدة، وهناك إشادات واسعة».

مشيداً بدعم المنتج تامر مرسي للعمل، قائلاً: «تامر مرسي منتج مخضرم ويعرف كيف يختار أعماله ودعم المسلسل بشكل كبير».

وفي وقت سابق، كان البيان الذي نقلت فحواه صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية، ونقلته الحرة، انتقد أن المسلسل الذي يحمل اسم «نهاية العالم» يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

كانت الحلقة الأولى من مسلسل «النهاية» أظهرت أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسا بخصوص «الحرب لتحرير القدس»، ويقول المدرس ضمن الحلقة «عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس»، ويضيف المدرس أن الحرب انتهت سريعا، وقد أدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما».


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