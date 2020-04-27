  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

صدمة قاسية لـ "دروجبا" في بلاده

شوقي علام

مفتي الجمهورية: ولي الأمر منع من صلاة التراويح بالمسجد

المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت

مسئول أمريكي يحذر: "كارثة" جديدة من "كورونا" الشهرين المقبلين

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: المخالفة اللي هنشوفها هندمرها

الشهيد أحمد المنسي

هذا ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي

يوسف الشريف

بعد غضب إسرائيلي.. تعليق مفاجئ من مؤلف مسلسل النهاية

ارشيفية

بطاقات موحدة لجميع وسائل النقل

ماردونا ينفى كره لميسى

رقم خيالى لقميص "مارادونا" لمواجهة "كورونا"

وزير التعليم

سليمان جودة لوزير التعليم: أتمنى لو يصل هذا الكتاب إلى يدك

زعيم كوريا الشمالية يفاجيء الجميع برسالة للعاملين

الصين تكشف الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

سليمان جودة لوزير التعليم: أتمنى لو يصل هذا الكتاب إلى يدك

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر

#

"السنة خلصت".. التعليم تحسم عودة المدارس هذا العام

#

"هذا الرجل مدسوس".. تامر أمين يتقدم ببلاغ لوزير الداخلية

#

سليمان جودة : استقالة شيخ الأزهر خطأ كبير لا ندرك حجمه

وزير التعليم

طارق شوقى

سليمان جودة

كتاب مسيرة حياة استاذ جامعى.. الكفاح والعناد


طالب الكاتب سليمان جودة، وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بإضافة كتاب مسيرة حياة استاذ جامعى.. الكفاح والعناد والصبر! للدكتور حماد عبدالله حماد، في مكتبات المدراس وتحميله علي المنصات الإلكترونية التي يتعامل معها الطلاب.

وقال جودة في مقال له علي المصري اليوم بعنوان "القدوة يا دكتور طارق"،  أتمنى لو يصل هذا الكتاب إلى يد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ولو حدث هذا فسوف يجلس ليطالعه، فإذا فعل فلن يتركه حتى ينتهى إلى الغلاف الأخير، وسوف يشعر مما قرأ بأن هذا كتاب يجب أن يكون فى يد كل تلميذ فى كل مدرسة!.. وبعدها سوف يجعله متاحاً فى مكتبات المدارس، ولا بأس من تحميله على المنصات الإلكترونية التى يتعامل معها الطلاب!

وأضاف جودة في مقاله: "أستطيع أن أراهن على أن الكتابده سوف يكون محفزاً للكثيرين من التلاميذ، وأنه سوف يخلق طاقة إيجابية كبيرة فى داخل كل طالب يرغب، ليس فقط فى أن يتعلم، ولكن يرغب.. وهذا هو الأهم.. فى أن يكون متفوقاً، وفى أن يصل به تفوقه إلى مراكز عليها فى مجتمعه، بالتفوق وحده، وبالدراسة وحدها، وبالطموح وحده أيضاً!"


وأشاد جودة بالكتاب وقال لأن الكتاب يحمل تجربة فريدة فى تفوق صاحبه، فإن أربع مقدمات سوف تكون فى استقبال القارئ عند الغلاف الأول، وهى للدكاترة والأساتذة: مصطفى الفقى، أحمد الجمال، عادل حمودة، هانى سرى الدين.. بالإضافة إلى سطور مهداة من المؤلف للدكتور إبراهيم فوزى، والدكتور سيف أبوالنجا، باعتبار أنهما وقفا معاً وراء إغرائه بكتابة تجربته لتكون كما قال على الغلاف: سيرة ذاتية فى افتقادنا للقدوة!


وأوضح أن الدكتور حماد كان طالباً فى مدرسة ثانوية صناعية، وكان يدرس فى قسم الغزل والنسيج، وكان قد سمع وقتها فى الستينيات من القرن الماضى أن الدولة قررت اختيار العشرة الأوائل فى التعليم الفنى، ليدرسوا فى التعليم العالى بالمجان!


وتابع: ولم يشأ أن يبدد الفرصة وأمسك فيها بكل قوة لديه، وقرر بينه وبين نفسه أن يكون من بين هؤلاء العشرة المبشرين بالتعليم العالى، وحين جرى الإعلان عن النتيجة فى آخر السنة، كانت عزيمته قد أسعفته، وكان ترتيبه الثامن على مستوى الجمهورية!


واختتم: لم يكن أحد سيقف فى طريقه، وهو يسحب أوراق التقدم إلى الجامعة، ثم يتوجه إلى كلية الفنون التطبيقية بقلب جامد، ويتخرج فيها محققاً ما كان قد خطط له، وذاهباً بعد ذلك إلى التجوال فى أنحاء العالم، ليثبت لنفسه ولسواه من الطلاب القادمين من بعده على الطريق، أن التفوق ممكن إذا صحت العزيمة، وأن القدوة موجودة بيننا، وأن التجربة التى يحملها الكتاب هى الدليل.. إن علينا أن نضع أيدى طلابنا على كل قدوة، ليمتلئ كل واحد فيهم بالثقة فى أنه قادر، لأن غيره كان قادراً ذات يوم!

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الوزراء يوجّه بالتعاقد مع شركتي أمن وصيانة لميدان التحرير
» شاهد.. كيف قبلت هالة زايد تحدي مدير منظمة الصحة العالمية؟
» شفاء رئيس البرلمان الإيراني من فيروس كورونا
» الداخلية تغلق 125 محلا ومطعما
» محمد رمضان في ورطة بسبب مشهد رمضاني
» "مدبولى" يتفقد عددًا من المشروعات القومية
» سهير رمزي تكشف السر وراء انفصالها عن الفيشاوي
» لتغيير مؤذن الجامع.. مكالمة سناء جميل لوزير الأوقاف
» ابن الجيران عن إلغاء إعلان "قطونيل": "كبرتوا الموضوع أوي يا جماعة"
» بعد العمل من المنزل.. 6 طرق هتقولك إزاي تقعد صح
» رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى أداء مهامه بعد تعافيه من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية