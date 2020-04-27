روسيا تعلن تجاوزها إصابات الصين

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بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

روسيا

الصين

كورونا

سجلت روسيا 6 آلاف و198 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 87 ألفا و147 شخصا متجاوزة بذلك الأعداد التي سجلتها الصين  التي سجلت 82 ألفا و830 إصابة.

وأعلن المركز الروسي لإدارة الأزمة أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 794 شخصا

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن الأسبوع الماضي أن البلاد لم تصل إلى الذروة بعد ما ينذر بضحايا أكثر، لافتا إلى أن الحكومة ستتحرك لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي إذا قرر الأطباء أن الوضع آمن.


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