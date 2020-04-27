» "مدبولى" يتفقد عددًا من المشروعات القومية

27 أبريل 2020 - 11:37 ص

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات القومية وبدأها بتفقد بمحور الفريق إبراهيم العرابى، ترعة الطوارئ سابقا.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دوماً رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الاقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على كل اقتصاديات العالم.