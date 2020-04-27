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سهير رمزي تكشف السر وراء انفصالها عن الفيشاوي

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سهير رمزي
سهير رمزي
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علا خطاب

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زواج

فاروق الفيشاوي

سهير رمزي

كشفت الفنانة سهير رمزى عن سر انفصالها عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن ما تردد بشأن السبب الحقيقى للطلاق الخيانة و الإدمان غير صحيح. 

وقالت سهير رمزي في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إن ما تردد بشأن انفصالى عن فاروق الفيشاوى سواء كان خيانة أو إدمان فاروق الفيشاوي غير صحيح. 

وأضافت سهير قائلة: كل ما حدث فى هذه الزيجة زواج ناتج عن قصة حب، وبعد فترة من الزواج بدأت الخلافات الطبيعية بين الزوجين، والتي لم يتحملها أي منا وقررنا الانفصال. 

وأوضحت سهير قائلة: "ربما أكون تعرضت للخيانة، ولكن لا يمكن أن أُجزم بذلك، خاصة أنني لم أشاهدها بعينى أو أكتشفها". 

يذكر أن سهير رمزى حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى وكشفت عن كثير من التفاصيل والأسرار عن حياتها. 


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