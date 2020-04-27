» لتغيير مؤذن الجامع.. مكالمة سناء جميل لوزير الأوقاف

27 أبريل 2020 - 11:04 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سناء جميل التى تعد واحدة من أهم الفنانات فى السينما والدراما والمسرح المصرى، وحصدت العديد من الجوائز، وكان أهمها احترام وتقدير المشاهد العربى.



وعلى الرغم من اعتناق الفنانة القديرة سناء جميل الديانة المسيحية، إلا أنها كانت تطرب بسماع صوت الآذان.



وذات يوم فوجئت بتغيير شيخ المسجد المقابل لمنزلها، ورأت أن صوت المؤذن الجديد لم يكن أفضل،



طلبت من زوجها الصحفى الراحل لويس جريس الاتصال بوزير الأوقاف آنذاك ودعته لتناول كوب من الشاى فى منزلهما، والاستماع لصوت أذان العصر.



وفى خلال أسبوع استجاب لها الوزير وقام بتغيير المؤذن خصيصا حتى تستطيع سماع الآذان كما اعتادت عليه

