إصابات كورونا تتخطى 3 ملايين وأمريكا تتصدر الدول

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وكالات- الدويني فولي

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كورونا

إحصائيات

فيروس كورونا



كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.


وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,003,352 حالة حول العالم.


كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,094 حالة وفاة على مستوى العالم.


أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 882,552 شخص.






تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 987,322 وأكثر من 55 ألف وفاة.


وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات حيث سجلت 26,644 حالة وفاة، كما تحتل اسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات حيث بلغت 226,629 إصابة.


كما تأتي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وتركيا وإيران وروسيا والصين والبرازيل من بين أعلى عشر دول سجلت ضحايا للفيروس المستجد.


وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

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