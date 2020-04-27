» فنانة شهيرة تعترف بأنها سممت والداتها بمطهر تليفزيون

27 أبريل 2020 - 10:14 ص

روت الفنانة سهير رمزي، تفاصيل تسببها في تسمم والدتها الراحلة، حيث قالت إن والدتها كانت تُعاني من مغص شديد للغاية، وعندما تكون والدتها مجهدة أو مريضة يحدث لها ارتباك شديد، "لما ماما كانت بتتعب كنت برتبك على طول، جريت على الدرج جبت منه دواء للمغص وحطيت منه معلقة كبيرة وقولتها اشربيه بسرعة عشان يضيع المغص".









وأضافت "رمزي"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، أنها عندما عادت لوضع زجاجة الدواء في مكانها، اكتشفت أنه ليس دواء بل عبارة عن زجاجة بها مواد مطهرة لتنظيف التليفزيون، "مكنتش عارفة وقتها أتصرف ازاي، رجعت لماما لاقيتها خلصت المعلقة الكبيرة كلها".









وأشارت الفنانة، إلى أن أعطت مطهر التليفزيونات لأحد الأشخاص كان متواجدا في المنزل وقتها وطالبته بالذهاب فورًا للصيدلية للاستفسار حول ما الذي يمكن أن يحدث حال تناوله، "الدكتور قال إن ده مسمم ولازم تأخد ميه ملح عشان ترجع"، مؤكدة أن الطبيب أحضر شربة الماء بالملح من أجل أن يعطيه لوالدتها، ولكن والدتها رفضت.







