سر رفض "الجبلاية" إلغاء كأس مصر

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إلغاء

بطولة

كأس مصر

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

رفض الجبلاية يأتى بسبب أن إلغاء البطولة يعنى بطلان قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات المقبلة إلى 95 ناديا حيث تم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة للبطولة وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الخماسية لتقليص عدد الجمعية العمومية بناء على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".


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