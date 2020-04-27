  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كاس مصر

سر رفض "الجبلاية" إلغاء كأس مصر

الاهلى

تفاصيل مفاوضات الاهلي مع نجم صن داونز

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الاميرة ديانا

علاقة غير متوقعة بين"خاشقجي" والأميرة ديانا تثير ضجة علي مواقع التواصل

شوبير

شوبير يصدم جماهير الأهلي بحديثه المفاجيء عن عبدالله السعيد

ساويرس

تغريدة لمتابع تغضب ساويرس: جدي علمني أرد بأدب على قليل الأدب

أمير قطر

إعلامية إماراتية: هذا أغرب ما فعلته قطر بعد استجدائنا للتصالح معها

عشماوي

أحمد موسى يكشف معلومة صادمة عن زوجة هشام عشماوي

كورونا

نبوءة مثيرة من مذيعة قناة العربية بشأن موعد انتهاء كورونا

سما المصري

النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات مع سما المصري

برلماني: قانون البنك المركزى الجديد يمنع وجود أى تلاعب

الحياة السياسية

النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

200 مليار جنيه لإنقاذ 5 آلاف مصنع

#

برلماني: قانون الأحوال الشخصية قاطع لصلة الرحم

#

برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل الانتظار

النواب

البنك المركزي

تكنولوجيا

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن قانون البنك المركزى الجديد الذى ناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سيلغى العمل بالقانون الحالى، كما أنه متفرد فى مجملة بمواد كثيرة فى ظل عدم مسايرة القانون الحالى للعمل فى القطاع المصرفى.

وأكد السيد فى بيان صحفى له أن قانون البنك المركزى الجديد يحتوى لأول مرة على باب خاص بإستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيا ، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديا حتى لايكون هناك تلاعب فى النقد ، كما أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل ، بحيث يتم تحويل أى أموال من أى حساب لحساب اخر فى ظل وجود العميل بالمنزل ، هذا بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين فى النقد والتحويلات المشبوهة.

وأضاف: قانون البنك المركزى الجديد به 7 أبواب تحتوى على 241 مادة ، حيث يتضمن الباب الاول مواد الإصدار والتعريفات ، ويتحدث الباب الثانى عن البنك المركزى فى 63 مادة، ويحوى 8 فصول ويتضمن الفصل الأول أحكام عامة والفصل الثانى يتضمن أهداف وإختصاصات البنك المركزى ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزى ، ويتضمن الفصل الرابع النظام الالى والمالى ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح ، ويتضمن الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة ويتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزى الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفى ، حيث يتناول  الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك ويتناول الفصل الثانى قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الإئتمان لعملاء البنوك ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الإئتمان ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.

وتابع: يتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات ويتناول الفصل الحادى عشر تدبير التدخل المبكر ويتناول الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى ويتنازل الفصل الخامس عشر إتحاد البنوك والمعهد المصرفى.

كما أوضح أن الباب الرابع من قانون البنك المركزى الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع ويتحدث الفصل الثانى عن التكنولوجيات المالية ، كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات ، ويتضمن الباب السابع العقوبات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تعترف بأنها سممت والداتها بمطهر تليفزيون
» السياحة تلغي ترخيص فندق كبير بشرم الشيخ لتسريحه للعاملين
» مدرب الزمالك الأسبق: لم نستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا
» ميدو: تم استبعادي من تدريب المنتخب في آخر لحظة لهذا السبب
» ياسمين عبد العزيز تحرج معجبة غازلت أحمد العوضي بتعليق غير لائق
» علاقة غير متوقعة بين"خاشقجي" والأميرة ديانا تثير ضجة علي مواقع التواصل
» هيثم عرابي يكشف سرًا جديدًا عن رحيل أحمد فتحي عن الأهلي
» هكذا حاولت ياسمين صبري تدارك تصريحها المحرج لـ أبو هشيمة
» "رامز مجنون رسمي".. "مقالب" تتصدر المتابعات والانتقادات
» مؤلف مسلسل "النهاية" يرد على احتجاج الاحتلال
» ترامب وماكرون اتفقا على هذا الأمر بشأن كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية