» ياسمين عبد العزيز تحرج معجبة غازلت أحمد العوضي بتعليق غير لائق

أحمد عادل شعبان
انفعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز على متابعة قامت بمغازلة الفنان أحمد العوضي عبر صفحتها بـ"إنستجرام".
ونشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورة لنفسه من مسلسل الاختيار الذي يجسد فيه دور الإرهابي هشام عشماوي .
لتعلق إحدى المتابعات قائلة: "نفسي فيك أوي" .. وهو التعليق الذي أغضب الفنانة ياسمين عبد العزيز لترد عليها قائلة: نعم !!!
وكان العوضي وياسمين عبد العزيز اعترفا بحبهما على الملأ وسط تكهنات بوجود خطوبة بينهما.
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