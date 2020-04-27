الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 27 أبريل حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.74 ليتراجع بمقدار 5 قروش عن تعاملات أمس الصباحية، حيث سجل 15.79 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، و سجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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