» علاقة غير متوقعة بين"خاشقجي" والأميرة ديانا تثير ضجة علي مواقع التواصل

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الاميرة ديانا
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متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

الاميرة ديانا

خاشقجي

#خاشقجي

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للصحفية السعودية سميرة خاشقجي تتناول حياتها الغريبة التي ارتبطت فيها بملياردير مصري و ابنها الذي أنجبته منه ارتبط بالأميرة ديانا وتوفي معها في حادث سيارة، و تحول شقيقها أول ملياردير عربي إلي تاجر سلاح.

و في البداية تناول مقطع الفيديو نشأت الكاتبة من أصل سعودي، وهي من  مواليد 1935 ، والدها الطبيب السعودي محمد خاشقجي طبيب البيت الملكي من أوائل الأطباء في المملكة ، و شقيقتها سهير من أول فنانة تشكيلية في السعودية، وشقيقها عدنان من أثرياء العالم في السبعينات والثمانينات اشتهر بحبه لألعاب المافيا وممارساتها ثم تحول لأكبر تاجر سلاح عرفه العرب ثم فقد ثروته فجأة وفارق الحياة عام 2017.

غادرت السعودية إلي مصر مع أخيها في أواسط الخمسينات لاستكمال تعليمها فدرست في جامعة الإسكندرية وحصلت علي شهادة في الاقتصاد من كلية التجارة.

وعلي شاطئ الإسكندرية التقت برجل الأعمال المصري الملياردير محمد الفايد وتزوجت منه عام 1954 في زواج دام عامين  و أنجبت منه دودي الفايد الذي توفي في باريس عام 1997 وهو برفقة الأميرة ديانا في حادث سيارة.

تزوجت بعد ذلك من  الدبلوماسي والسياسي السعودي أنس ياسين ، وعاشت معه في الهند و أنجبت منه ابنتها جمانة قبل أن تطلق منه، ثم تزوجت للمرة الثالثة من شاب لبناني عمل مع شقيقها هو عبد الرحمن الأسير تسبب فيما بعد في كثير من المتاعب النفسية التي هددت حياتها.

من أشهر أعمالها الأدبية أول رواية كتبتها وهي " ودعت آمالي" 1958 ، وبعد تخرجها اختارت اسم مستعار وهو سميرة بنت الجزيرة العربية ثم رواية "ذكريات دامعة " 1961 ، وعرضها لها الأمير نواف بن عيد العزيز آل سعود.

أسست في الرياض جمعية النهضة النسائية 1962 بالتعاون مع السيدة مظفر أدهم و الأميرة سارة الفيصل وشقيقتها لطيفة الفيصل ، ثم " نادي فتيات الجزيرة الثقافي ".

تحولت رواية " بريق عينيك" 1963 إلي فيلم سينمائي قام ببطولته حسين فهمي و مديحة كامل، كما أنتجت فيلم عصفور الشرق المأخوذ عن ثلاثية الحكيم 1984 وتم عرضه 1986 ، وتوفيت 1986 عن عمر يناهز 51 بأزمة قلبية.

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