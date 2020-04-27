أحمد موسى يكشف معلومة صادمة عن زوجة هشام عشماوي

أحمد عادل شعبان
تعجب الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسئوليتي" - من انتقادات البعض لإظهار أقارب الإرهابي هشام عشماوي منتقبات في مسلسل الاختيار.
وقال "موسى" في برنامجه: زوجة هشام عشماوي أستاذة جامعية .. هو فيه حد بيتعين في الجامعة والدولة مش عايزاه؟
وأضاف: اللي اعترف بكل اللي عمله هشام عشماوي وتورطه في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق هي زوجة هشام عشماوي.
وتابع: هي كل يوم كانت في اعتصام رابعة المسلح .. جاية تتبرأ دلوقت من الإخوان وبقوا نجاسة بالنسبالها؟ .. هما فعلا نجاسة .. هي طالعة تتكلم وتقول وتعيد وتتبرأ.
ظهر11:57 ص
فجر
03:49
شروق
05:19
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:37
عشاء
20:07