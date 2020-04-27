موعد فتح المقاهى وصالات الألعاب والسينما والمسرح

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المصريون ـ متابعات

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحديث عن فتح المقاهى وما يتخللها من «شيشة»، وغيرها، أمر لا يجب أن نتحدث عنها الآن خاصة وأن هذا النوع يعد ناقل للفيروسات وليس كورونا فقط، وتابع: «يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى خلال الفترة الراهنة.. لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة».
وأوضح «سعد» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل الأمور مازالت معلقة ولا حديث عن فتحها إلا بعد دراسة كافة الجوانب الاحترازية والطبية التي تضمن عدم حدوث أي شئ سلبى، وتابع: «مثل صالات الألعاب والسينما والمسرح».

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