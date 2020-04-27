موعد فتح المقاهى وصالات الألعاب والسينما والمسرح

27 أبريل 2020 - 12:10 ص

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحديث عن فتح المقاهى وما يتخللها من «شيشة»، وغيرها، أمر لا يجب أن نتحدث عنها الآن خاصة وأن هذا النوع يعد ناقل للفيروسات وليس كورونا فقط، وتابع: «يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى خلال الفترة الراهنة.. لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة».

