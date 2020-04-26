ماذا قال الفنان أحمد بدير عن شائعة وفاته؟

قال الفنان أحمد بدير تعليقاً على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية قائلاً «أنا مش عارف الشائعة دي جت منين.. تقريبا في مشهد في المسلسل بيتقال فيه جدو مات فحبوا يخلوه حقيقة».



وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، تقديم الإعلامية لميس الحديدي «أنا موجود ومامتش.. أنا مازعلتش ولا بزعل ولا بيصبني التشاؤم من هذه الشائعات، لكن بخاف على المحبين ليا وعلى عائلتي وأحفادي وقت تلقي الخبر كصدمة وهم ليسوا برفقتي وقتها».

وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، تقديم الإعلامية لميس الحديدي «أنا موجود ومامتش.. أنا مازعلتش ولا بزعل ولا بيصبني التشاؤم من هذه الشائعات، لكن بخاف على المحبين ليا وعلى عائلتي وأحفادي وقت تلقي الخبر كصدمة وهم ليسوا برفقتي وقتها».