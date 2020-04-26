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بالفيديو..

ماذا قال الفنان أحمد بدير عن شائعة وفاته؟

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أحمد بدير: "لو تيران وصنافير مصرية هعتزل"
أحمد بدير: "لو تيران وصنافير مصرية هعتزل"
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المصريون ـ متابعات

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قال الفنان أحمد بدير تعليقاً على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية قائلاً «أنا مش عارف الشائعة دي جت منين.. تقريبا في مشهد في المسلسل بيتقال فيه جدو مات فحبوا يخلوه حقيقة».
وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، تقديم الإعلامية لميس الحديدي «أنا موجود ومامتش.. أنا مازعلتش ولا بزعل ولا بيصبني التشاؤم من هذه الشائعات، لكن بخاف على المحبين ليا وعلى عائلتي وأحفادي وقت تلقي الخبر كصدمة وهم ليسوا برفقتي وقتها».
وأضاف «بدير» في تصريحاته «التليفون مابطلش رن من بليل لحد الساعه 1 النهاردة علشان يتأكدوا، وكل اللى كان بيكلمني كان بيستطلع بحذر شديد صدق الخبر»، مشيرا إلى أن من أطلق الشائعة على أنها كذبة إبريل «نسي إننا في شهر رمضان المبارك والذي يعني الصدق والحب والتسامح، وبدال مالناس تتكلم عن أطباء الصحة وبطولاتهم في جبهة القتال ضد الفيروس اللعين بيطلعوا شائعات، والحقيقة مش فاهم إيه غرض اللى بيطلق الشائعة.. عاوز يعكنن علينا مثلاً!.. ربنا يسامحه».

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