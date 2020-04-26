هذا هو تأثير ارتفاع درجة الحرارة على فيروس كورونا

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كورونا
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قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب إن ارتفاعه درجة الحرارة يؤثر على الغلاف البروتيني لفيروس كورونا بحسب دراسات أمريكية ولكن لا يؤثر على الفيروس الذي أصاب الإنسان .
وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، ان كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة تضعف نشاط الفيروس بنسبة 3%
وأوضح جمال شعبان أن فيروس كورونا من الممكن ان يحدث سكته قلبية، «معلقا عيشوا متقلقوش لأن العمر واحد والرب واحد ولكن مع ضرورة الأخذ بالطرق العلمية والصحية واتباع الإجراءات الوقائية ».
وأشار إلى أن الفيروس مخادع ومتحور ونشط ومتجدد وأعراضه كثيرة

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