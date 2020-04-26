أول رد من رئيس "قطونيل" بعد وقف الإعلان المثير للجدل

26 أبريل 2020 - 10:50 م

قال باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، إنه سوري ويقيم منذ 33 عام في مصر، معقبًا: «لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا».



وأضاف «سماقية»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أنه يحترم رأي المشاهدين واستجاب لرغبتهم وتم إيقاف الإعلان، مثلما يتم الاستجابة لهم في تغيير أي منتج لا يحظى بإعجابهم.



وتابع رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، أنه مثلما كان هناك جمهور كبير معارض للأغنية كان هناك جمهور مؤيد وهذا بالإحصائيات، وهناك إناس متدينة جدًا ومحترمه استمعوا للإعلان ولم يعترضوا عليه، منوهًا بأن الإعلان به بعض الهفوات وهي كلمة «بوكسراته كان ممكن منقولهاش وكان في بديل ليها» ولكن الأغنية جيدة والإعلان ليس فيه مشكلة ويعطي فرحة.



وشدد، على أنه طالما أن هناك نسبة قليلة من الجمهور المحترم معارض للإعلان سيتم إيقافه فورًا، معلقًا: «ضريبة لازم ندفعها»، مشددًا على أن قرار منع الإعلان واستبدله تسبب في خسارة كبيرة لهم، وهذا القرار شبه فردي له، والأغلبية كانت مُصرة على استمرار الإعلان، ولكن القيادة بالشركة أصرت على إيقاف الإعلان استجابة لرغبة الجمهور.





