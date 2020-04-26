تعليق ناري لـ رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

26 أبريل 2020 - 10:30 م

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة على الحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".



وشهدت الحلقة عدد من المواقف الطريفة التي جمعت بين رامز جلال وياسمين صبري، وبين استنجادها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لكي ينقذها من رامز جلال، وإمساك "رامز" بخاتم الخطوبة الذي وصفه بأنه "حير مصر كلها".

