تعليق ناري لـ رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة على الحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".
وشهدت الحلقة عدد من المواقف الطريفة التي جمعت بين رامز جلال وياسمين صبري، وبين استنجادها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لكي ينقذها من رامز جلال، وإمساك "رامز" بخاتم الخطوبة الذي وصفه بأنه "حير مصر كلها".
وخرج رامز عبر حسابه بـ"تويتر" للتعليق على الحلقة عبر تغريدة قصيرة حملت مجموعة من الصور الطريفة لياسمين صبري خلال تنفيذ المقلب، ومنها وهما يسقطان معا من على السلم، وأخرى وهي تضحك بعد انتهاء الحلقة، وعلق عليها قائلا: "فخر الإسكندرية ونجمة الأنفوشي ياسمين صبري".