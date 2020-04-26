ماذا يفعل كورونا فور دخوله جسم الإنسان؟ .. عميد معهد القلب يجيب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية العلم والتعلم.
وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا المستجد يتميز عن الفيروسات السابقة بسرعة الانتشار عبر الرذاذ والتلامس»، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يصب كائن حي حال وصوله إلى الحلق عبر الرذاذ أو الانتقال من الأسطح.
وأضاف شعبان: «كورونا يحفز الجهاز المناعي للجسم حال دخوله الجهاز التنفسي حيث تحدث عاصفة من المواد الالتهابية، لذلك تأثيره ينتقل إلى أعضاء أخرى مثل ارتفاع إنزيمات القلب والكبد أو فشل حاد في الكلى».