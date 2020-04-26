» جامعة سنغافورة: انتهاء أزمة كورونا في مصر قريبًا

26 أبريل 2020 - 08:46 م

توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، انحسار وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر في غضون أقل من شهر.





وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.





ووفقا للدراسة، فإن قطر ستتجاوز الجائحة في حدود 8 يوليو، والإمارات في 15 مايو والبحرين في 3 يونيو والكويت في 29 مايو. بينما أشارت النتائج إلى انتهاء الجائحة في الأردن ولبنان في 19 و22 من هذا الشهر.





واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

وجاءت نتائج الدراسة متطابقة مع توقعات الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بأن تشهد مصر انحسارًا لفيروس كورونا المستجد، في نهاية مايو المقبل.





وأضاف الناظر لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس "كورونا" ينتمي إلى عائلة فيروسات موسمية تنشط في الشتاء، ويبلغ قمة نشاطه في شهر فبراير ومارس، ويقل نشاطه مع ارتفاع درجة الحرارة.





وتابع: "مايو كلمة السر في نهاية فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الدراسات الجديدة تؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على نشاط "كورونا".



