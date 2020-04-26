» الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس

26 أبريل 2020 - 08:44 م

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، 4 شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة للتوثيق (غير حكومي) على صفحته الرسمية بـ "فيس بوك"، بأن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 شبان من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، وآخر من بلدة الطور (وسط القدس)".



وأشار المركز إلى أن "الاعتقالات تمت عقب دهم منازل الشبان، وتفتيشها".



واقتادت الشرطة الشبان إلى مركز تحقيق "المسكوبية" في القدس، فيما لم يعرف بعد سبب الاعتقال.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية، باعتقالات يومية في مدينة القدس، طالت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، من بينهم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث.

