إسرائيل تحتج على مسلسل "النهاية" المصري

محمد فضل
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول.
تعرض الحلقة الأولى من الدراما الرمضانية بعنوان النهاية ، مشهدًا للأطفال في فصل دراسي في عام 2120 يتعلمون عن "حرب تحرير القدس".
يقول أحد المدرسين: "كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية" ، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الفصل الدراسي.
"عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود ، اندلعت حرب سميت باسم حرب تحرير القدس".
وأضاف المعلم أن "الحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها".
ووفقاً للمعلم ، "هرب معظم اليهود في إسرائيل وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".
معظم اليهود في إسرائيل هم من المزراحي ، مما يعني أنهم من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا - وليس من أصل أوروبي.
وأبدت وزارة الخارجية غضبها الشديد من محتوى البرنامج ، واصفة إياه بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق ، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام بينها منذ 41 عاما"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
تميل الدراما التلفزيونية في جميع أنحاء العالم العربي ، وخاصة في مصر ، إلى العرض الأول خلال شهر رمضان - الذي بدأ يوم الخميس - وبث حلقة واحدة في الليلة طوال الشهر الكريم. يميلون إلى التمتع بمعدلات عالية ويعتقد أنهم مؤثرون ثقافيا.
فجر03:49 ص
فجر
03:50
شروق
05:20
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:36
عشاء
20:06