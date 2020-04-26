إسرائيل تحتج على مسلسل "النهاية" المصري

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مسلسل

مصرى

النهاية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول.

تعرض الحلقة الأولى من الدراما الرمضانية بعنوان النهاية ، مشهدًا للأطفال في فصل دراسي في عام 2120 يتعلمون عن "حرب تحرير القدس".

يقول أحد المدرسين: "كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية" ، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الفصل الدراسي.

"عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود ، اندلعت حرب سميت باسم حرب تحرير القدس".

وأضاف المعلم أن "الحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها".

ووفقاً للمعلم ، "هرب معظم اليهود في إسرائيل وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".

معظم اليهود في إسرائيل هم من المزراحي ، مما يعني أنهم من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا - وليس من أصل أوروبي.

وأبدت وزارة الخارجية غضبها الشديد من محتوى البرنامج ، واصفة إياه بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق ، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام بينها منذ 41 عاما"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

تميل الدراما التلفزيونية في جميع أنحاء العالم العربي ، وخاصة في مصر ، إلى العرض الأول خلال شهر رمضان - الذي بدأ يوم الخميس - وبث حلقة واحدة في الليلة طوال الشهر الكريم. يميلون إلى التمتع بمعدلات عالية ويعتقد أنهم مؤثرون ثقافيا.


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