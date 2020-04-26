ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في سوق الصاغة

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أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل 714 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب شهدت استقرارا ملحوظا اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 750 جنيها.

بينما سجل «عيار18» 628جنيه.

فيما سجل سعر جنيه الذهب 6000جنيه.

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