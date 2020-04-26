ياسمين صبري: هذا أكثر ما يُميز "أبوهشيمة" وتكشف اسم "الدلع"

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ياسمين صبري
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أحمد أبوهشيمة

ياسمين صبري

دلع.

رامز مجنون رسمي

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة في حلقة اليوم الأحد من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "إم بي سي" مصر.

وقبل معرفة ياسمين صبرها باستضافتها ضمن برنامج رامز مجنون رسمي، أجابت على سؤال مقدمة البرنامج عن أكثر ما يميز زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إضحاكه لها.

ووقعت ياسمين صبري، في فخ نصبه لها رامز جلال وهو سقوطها في حمام سباحة أثناء محاولتها الوصول إلى رامز جلال.

وخيرها رامز جلال أثناء تنفيذ المقلب فيها وتعريضها للخطر بين تركها وبين "أبوهشيمة" فاختارت زوجها، ليعلق رامز ساخرًا" بضعف أمام قصص الحب يا جماعة".

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


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