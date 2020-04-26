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"كورونا".. تسجيل أقل وفيات بإسبانيا منذ 21 مارس

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تراجع كبير.. 431 حالة وفاة بـ "كورونا" فى إيطاليا

سجلت إسبانيا أقل عدد من وفيات فيروس كورونا، منذ 21 مارس الماضي.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، بارتفاع وفيات كورونا إلى 23 ألفا و190، إثر تسجيل 288 حالة جديدة، وهو أقل عدد تسجله البلاد منذ 21 مارس.
وفي 20 مارس، بلغ عدد وفيات الفيروس بالبلاد 235 حالة.
فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 225 ألفا و488، بعد تشخيص ألف و729 إصابة جديدة.
كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 95 ألفا و732، إثر شفاء 3 آلاف و24 شخصا.
ولليوم الثالث على التوالي، تسجل إسبانيا حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة.
وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع حكام الأقاليم، إمكانية خفض القيود في البلاد، عبر السماح للمواطنين بممارسة الرياضة والمشي في الشوارع بشكل فردي اعتبارا من 2 مايو المقبل.
وتأتي إسبانيا ثانية بعد الولايات المتحدة في عدد المصابين بالفيروس، وثالثة بعد الولايات المتحدة وإيطاليا من حيث عدد الوفيات.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و934 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 203 آلاف، فيما تعافى أكثر من 840 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. 

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