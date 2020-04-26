تعليق صادم من "ساويرس"على وقف إعلان قطونيل

26 أبريل 2020 - 06:26 م

صدم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، متابعيه بتعليق مفاجئ على وقف إعلان "الملابس الداخلية" لشركة قطونيل، والذي كانت بطلته الفنانة ميس حمدان.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على "تويتر" :" أنا شفت الاعلان مفهوش حاجة !!؟؟شركة بتبيع بوكسرات هتقول ايه يعنى ؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل.. ناس هايفه".

وأثار رأي "ساويرس" ردود فعل متباينة، حيث عارضه البعض وهاجمه بسبب تأييده الإعلان الذي وصف بأنه خادش للحياء، فيما اتفق معه وأيده آخرون، مشيرين أن الإعلان عادي ويبعث المرح وليس به شئ يخدش الحياء.

وقرر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، وقف إعلان الشركة والذى تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل، في بيان للشركة، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، نزولا الي رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان وجرى مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

وأضاف، أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان وهي إعلانات جاهزة يجرى المفاضلة فيما بينها الآن، لافتاً إلى تقديره المجلس الأعلى للإعلام وقراره المرتقب اليوم.





انا شفت الاعلان مفهوش حاجة !!؟؟شركة بتبيع بوكسرات هتقول ايه يعنى ؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل ..???????? ناس هايفه https://t.co/3200i6xVIy — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2020