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فيديو خليع لنجم «إيفرتون».. والنادي يصدر بيانًا شديد اللهجة

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مويس كين
مويس كين
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فتحي مجدي

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وجه إيفرتون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى مهاجمه الإيطالي مويس كين، بعد انتهاكه قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد الكشف عن إقامته حفلاً مع مجموعة من الفتيات في منزله.

ونشر كين (20 عامًا)، عبر مجموعة خاصة على تطبيق "سناب شات"، مقطعًا مصورًا من حفلة أقامها في منزله شاركت فيها عارضات أزياء، تقوم بأعمال مثيرة مع رجال، خلال الحفل الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل.



وقال إيفرتون في بيان: "هالنا اكتشاف أن لاعبًا في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله (جراء هذا التصرف)، وكان واضحا بالتشديد على أن خطوات كهذه هي غير مقبولة".

وأشار إلى أنه كرر دائمًا "أهمية اتباع كل الإرشادات الحكومية، بما فيها القواعد والنصائح بشأن (التصرف) داخل المنزل وخارجه، وذلك عبر توجيهات رسمية لكل أفراده بما يشمل اللاعبين"، معتبرا أن على الجميع التقيد بها لاسيما من أجل مساعدة العاملين في مجال توفير العناية الصحية وتقدير "الجهد والتضحية" اللذين يبذلونهما. 

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن مصدر مقرب من النادي، إن كبار مسؤولي إيفرتون فزعوا من سلوك "كين "والذي من المحتمل أن يواجه إجراءات تأديبية. ووفق مصدر مقرب من اللاعب، فإنه "من الواضح أن مويس وأصدقائه لا يعتقدون أن القواعد المطبقة عليهم مثلما يفعلون في بقية البلاد. كانت الحفلة جامحة للغاية واستمرت حتى الساعات الأولى".



ويوم الجمعة، صور "كين" نفسه على متن طائرة خاصة بعد هبوطه، ونشر مقاطع لنفسه يرقص في مؤخرة سيارة مع صديق آخر. 
وانضم كين إلى عدد من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تم كشف مخالفتهم لتعليمات الوقاية الصحية في الآونة الأخيرة، وأبرزهم مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، ولاعبا توتنهام هوتسبر الفرنسي موسى سيسوكو والعاجي سيرج أورييه.

وعلق مصدر: "نجوم الدوري الممتاز يتلقون رواتب ضخمة وهم لا يعملون حتى. يجب أن يكون هذا مثيرًا للغضب بما يكفي للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم أو يتم تخفيض أجورهم للبقاء على قيد الحياة، هل يعتقدون أيضًا أنهم فوق القواعد؟".


وكان رئيس إبفرتون كارلو أنشيلوتي قال مؤخرًا: "ما يهم هو أن صحة جميع الناس مضمونة. ولهذا السبب يجب أن نتبع نصيحة الحكومة".

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