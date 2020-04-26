ميس حمدان تفجر مفاجأة عن إعلان "الملابس الداخلية"

26 أبريل 2020 - 05:29 م

فجرت الفنانة ميس حمدان، مفاجأة عن إعلان "الملابس الداخلية" التابع لشركة "قطونيل" والذي قامت ببطولته، بعد قرار الشركة بوقف عرضه على شاشات التليفزيون المصري.

وقالت ميس حمدان، أنها طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان، رغم أنها لم تُمسك أو تظهر ببوكسر في الإعلان، حسب قولها.

وأضافت الفنانة في تصريحات صحفية: "احترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان والهدف من تقديم الإعلان أن يكون جديدا وكوميديا لرسم البهجة والابتسامة".

وتابعت: "حذفت الإعلان من كل حساباتي للحفاظ على اسمي وشكلي أمام الجمهور المصري والعربي، ولا أحب أن أصل للجمهور المصري بشكل خاطئ".

وقرر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، وقف إعلان الشركة والذى تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل، في بيان للشركة، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، نزولا الي رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان وجرى مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

وأضاف، أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان وهي إعلانات جاهزة يجرى المفاضلة فيما بينها الآن، لافتاً إلى تقديره المجلس الأعلى للإعلام وقراره المرتقب اليوم.