» الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد إصابات "كورونا" بإفريقيا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة.

وأكد الفرع الإفريقي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في القارة السمراء وصل إلى 30125 حالة على الأقل.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوى في القارة الإفريقية 1365 وفاة، حسب بيانات المنظمة، مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة شفاء.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ4361 إصابة، تليها مصر (4092) المغرب (3889) الجزائر (3256) والكاميرون (1518).

ومن حيث عدد الوفيات، تحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء بـ419 وفاة، تليها مصر (294) المغرب (159) جنوب إفريقيا (86) والكاميرون (53).



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