فيلا تديمر الشباب.. ضبط مصنعي الترامادول بالمنوفية

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المتهمون
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الطيب حسين

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ألقت قوات الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص وسيدة، قاموا بتحويل فيلا بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى.

ونجحت القوات فى ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة من ذوي السوابق الإجرامية في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وتمكن رجال الأمن من رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم 6 أشخاص، وإحدى السيدات، لـ 3 منهم معلومات جنائية مسجلة .

تبين من التحريات أنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، إذ يقوم 4 منهم بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكانًا عبارة عن «فيلا» بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة في عملية تصنيع المخدر، وكذلك كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائي، فيما يقوم أحدهم بمشاركة السيدة في ترويج الأقراص المخدرة بمحافظتي القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخربإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع .

بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن استهداف الفيلا «مكان التصنيع»، وضبط 2 من المتهمين وبصحبتهما 3 أشخاص آخرين .

وعثرت القوات بحوزتهم على 90 علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 900 قرص، وكمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالي 166 ألف و400 قرص بإجمالي وزن 71 كيلو و300 جرام، وكمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالي 19140 قرص بإجمالي وزن 8 كيلو و200 جرام، و31 كيلو جرام من بودرة الترامادول المخدر، وكمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالي 26700 قرص، وكمية من بودرة «السيالس» وزنت 13 كيلو و200 جرام .

كما ضبطت القوات بحوزتهم 4 مسدسات، و2 بندقية خرطوش، و120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، والماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة في عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، و10 تماثيل مختلفة الأحجام، و9 ورقة بردي، وجعران، ومجموعة من الأواني الفخارية يشتبه في أثريتهم، ومبلغ 16600 جنيه، و14 هاتف محمول، و5 سيارات .

وباستهداف مسكن أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط 266 قرص مخدر مختلف الأنواع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، فيما تم ضبط السيدة المتهمة وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي، وضبط أحد المتهمين أثناء استقلاله سيارة ملاكي وبرفقته أحد الأشخاص «مسجل شقى خطر» مقيم بالقاهرة، وضبط بحوزتهما 940 قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة صوت .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي واتفاقهم مع مالكي الفيلا، في تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر تم ضبطه أثناء المداهمة، بالمشاركة في عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والقطع الآثرية للاتجار فيها، واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 26 مليون جنيه تقريبًا.

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