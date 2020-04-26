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"كفاية قرف احنا في شهر مفترج".. حلا شيحة تثير غضب الجميع

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حلا شيحة
حلا شيحة
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غضب

فنانة

حلا شيحة

فستان فاضح

تتواصل ردود الفعل الغاضبة على صور الفنانة حلا شيحة، التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث اعتبرها الجميع مستفزة لظهورها بفستان شفاف يظهر ما فوق الركبة خاصة أننا في شهر رمضان.

وشاركت حلا شيحة جمهورها بجلسة تصوير جديدة لها من كواليس تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد"، الذى ينافس في السباق الرمضانى الحالي، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :" من تصوير تتر مسلسلنا #خيانة _عهد.. يارب تكون حلقة النهاردة عجبتكم".

وانهالت على الفنانة تعليقات مهاجمة ظهورها بهذا الفستان الذي اعتبروه مستفزًا ولا يليق بهذه الأيام لدخول شهر رمضان، وعلق البعض بالقول:" كفاية قرف احنا في شهر مفترج وعايزين ربنا يكرمنا"، وعلق آخر بالقول "اتق الله انتي من ساعة ما خلعتي النقاب والحجاب وانتي فاتحه على البحري حتى الشهر المفترج مش عارفه تلمي نفسك فيه؟".

يشار إلي أن مسلسل “خيانة عهد” تتمحور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، ويشارك في البطولة النجمة يسرا، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، وهنادي مهنى، وعبير صبري، وآخرون، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج العدل جروب.

  


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