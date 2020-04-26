انقسام حول إشارة "صلاح" للجمهور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انقسامًا حول تفسير إشارة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، ضمن صورة نشرها بخاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام".



الصورة أظهرت "صلاح" وهو يؤدي أحد تمارين اللياقة البدنية في منزله.

وأرفق "صلاح " الصورة برقم 240، وتضاربت تعليقات المتابعين، حيث توقع البعض أن الرقم يشير إلى عدد مرات ممارسة التمرين الذي كان يؤديه، فيما توقع البعض الآخر أن الرقم عبارة عن توقيت أداء التمرين.

ونشر صلاح منذ أيام صورة تظهر عضلات بطنه مؤكدا لمتابعيه مواظبته على تمارين اللياقة البدنية والمحافظة على وزنه المثالي في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



