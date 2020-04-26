رئيس دولة يجبر الطلاب على مشروب "يشفي من كورونا"

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أجبرت سلطات مدغشقر تلاميذ المدارس بتناول مشروباً من الأعشاب قال رئيس البلاد إنه يشفي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن المشروب المصنوع من الشيح، على حد اعتقاد السلطات في مدغشقر أثبت كفاءة سابقة في علاج أوبئة أخرى مثل الملاريا.

وقال رئيس البلاد أندري راجولينا يوم الثلاثاء الماضي إن المشروب يعالج من الفيروس خلال سبعة أيام فقط، مضيفاً بأنه "سيغير من مجرى التاريخ في العالم كله".

وقال راجولينا إن المشروب، الذي أنتجه معهد مالاغاسي للبحوث التطبيقية، قد عالج بنجاح شخصين أصيبا بكوفيد-19،

وقام أفراد من الجيش مدغشقر بتوزيع جرعات من المشروب على السكان بالمنازل في العاصمة أنتاناناريفو.

وقال طبيب بالجيش إنه على الرغم من عدم إجراء أية تجارب دولية معتمدة على المشروب، إلا أن السكان ليس لديهم ما يخسرون بتجربته في جميع الأحوال، مضيفاً بأنه "يقوي أجهزة المناعة" على أسوأ تقدير، يذكر أن مدغشقر سجلت 122 إصابة بالفيروس حتى الآن من دون وقوع وفيات.


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