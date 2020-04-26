» إصابة 536 شخصًا بفيروس كورونا في الإمارات

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إصابات ووفيات كورونا في أمريكا تصل لرقم مرعب
الطيب حسين
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.
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