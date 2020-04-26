» السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد فضل- متابعات
سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 وفيات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات الفيروس، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 17522 حالة حتى الآن ، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.
وأوضح أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 139 حالة.
كما تم تسجيل 142 تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2357 حالة.
مغرب06:36 م
فجر
03:50
شروق
05:20
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:36
عشاء
20:06