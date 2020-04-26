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فنان شهير: رفضت المشاركة في مسلسل عادل إمام لهذا السبب

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عادل إمام
عادل إمام
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محمد فضل- متابعات

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عادل إمام

مسلسل

فنان

محيي إسماعيل

كشف الفنان الشهير محيي إسماعيل، عن رفضه المشاركة في مسلسل الفنان عادل إمام "عفاريت عدلي علام"، بسبب عدم موافقة الأخير على مكالمته هاتفيًات.

وأضاف "إسماعيل" خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تقديم إيناس الدغيدي، أنه اشترط لقبول الدور أن يهاتفه عادل إمام ويطلب منه المشاركة ولكن الزعيم رفض، موضحًا: "لم يهاتفني ولم أقبل العمل رغم إعجابي بالدور، حيث أرسل السيناريست يوسف معاطي لي 15 حلقة لقراءتها".

ووصف محيي إسماعيل الفنان الشاب محمد رمضان بالموهوب الذي ينقصه بعض الوعي فقط.

وقال إنه أصيب باكتئاب بعد وفاة زوجته بفيروس سي، حيث انتقل إلى كندا بعد الوفاة وظل هناك قرابة 3 أشهر للعلاج من الاكتئاب.

وعن علاقته بالرئيس المصري الراحل أنور السادات، قال الفنان إن السادات لقبه بـ"العبقري" بعد مشاهدة دوره في فيلم "الإخوة الأعداء".

وأشار إلى أنه رفض تقبيل الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "بئر الحرمان"، كونها لم تكن محببة في ذلك الوقت.


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