» "عبد الله" يطالب بتعديل عقده.. و3 عروض لمهاجم الزمالك

26 أبريل 2020 - 02:51 م

طالب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، تعديل قيمة عقده وزيادتها قبل عقد جلسة لتمديد عقده في ظل تعديل عقود عدد من اللاعبين، خاصة أنه ظهر بشكل مميز الموسم الماضي وكان أحد أسباب تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن قيمة عقد "جمعة" لا يتعدى 2 مليون جنيه في الموسم.

في سياق آخر استقر عمر السعيد مهاجم الفريق، على الرحيل عن القلعة البيضاء، في حالة التعاقد مع رأس حربة في انتقالات الصيف، لرغبته في المشاركة بشكل أساسى بعد ان هبط مستواه نتيجة قلة المشاركات.

ويفاضل "السعيد" بين عرضى المصرى ووادى دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية في المباريات.

كما تلقى اللاعب عرضًا من المقاولون العرب وينتظر الحسم بعد قرار الزمالك النهائى.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره في الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها في الفترة الأخيرة.