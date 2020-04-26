تخلص من "إمساك" رمضان بهذه الطريقة

26 أبريل 2020 - 02:49 م

يعاني الكثيرون من العديد من المشاكل الصحية في المعدة بسبب الصيام نتيجة لاتباع عادات غير صحية أثناء الإفطار، ومن أهمها أن يصاب الصائم بالإمساك.

وجهت استشاري التغذية الدكتورة سهام سوقية العديد من النصائح للصائم للتخلص من الإمساك في تصريحات صحفية نشرتها "صدي"، لافتة إلى أن السبب الأساسي في إصابة الصائم بالإمساك هو نقص السوائل وكثرة تناول اللحوم والدهون.

ومن أهم هذه النصائح التي وجهتها للصائمين هي الحرص علي تناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا بعد الإفطار، تناول طبق كبير من السلطة، تناول بعض قطع من المشمش المجفف أو حبات التمر، تناول كوب من النعناع المغلي، كذلك الحرص علي رياضة المشي يوميًا 45 دقيقة.