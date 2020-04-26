حيوان جديد ينضم لقائمة الحيوانات المصابة بفيروس "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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بعد إصابات العديد من الحيوانات بفيروس "كورنا" المستجد مثل القطط والكلاب والأسود والنمور، أصيب حيوان المنك في هولندا بعد إجراء اختبارات له وجاءت نتيجتها إيجابية في مزرعتين مختلفتين.

وأثبتت التجارب التي نشرت نتيجتها "سبوتنيك عربي" أن المرض هو بسبب الفيروس التاجي "كوفيد 19" .

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة الهولندية صرحت اليوم أن بعض العاملين في المزرعتين ظهر عليهم في وقت سابق أعراض المرض، وكإجراء احترازي قامت السلطات بإغلاق الطرق علي مسافة  400 متر في شمال برابانت وهي المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس التاجي".

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