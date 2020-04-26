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معلومات جديدة تكشف علاقة "مارلين مونرو" بـ"جون كيندي" وشقيقه

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مارلين مونرو
مارلين مونرو
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متابعات- علا خطاب

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يتناول كتاب للمؤلف فريد لورنس بعنوان "نورمان جان: حياة مارلين مونرو" العديد من الأسرار الجديدة التي ارتبطت بحياة جميلة هوليوود الراحلة مارلين مونرو .

ويتناول الكتاب العديد من الأسرار لكن أهمها علاقتها بالرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي وأشار الكتاب إلي أن سبب حالتها النفسية السيئة هو أن كيندي لم يكن سيترك زوجته الأولى.

وتناول الكتاب معلومات عن إجهاض مارلين قبل وفاتها بأسابيع قليلة فقط ولم  يكن يعرف إذا كان هذا الطفل للرئيس الأمريكي أو شقيقه روبرت كيندي.

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