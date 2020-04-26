بالرغم من التحذيرات.. بيع الخفافيش حية في هذه الأسواق

26 أبريل 2020 - 01:23 م

بالرغم من التحذيرات التي انطلقت في العالم كله من خطورة الخفافيش وارتباطها الوثيق بنقل فيروسات "كورونا" المتعددة إلا أن بعض الأسواق ما زالت تتلقي إقبالاً علي شرائه حيًا خاصة في أسواق إندونيسيا.

ويعتبر سوق "تومون" من أسوأ أوكار بيع الحيوانات الحية في إندونيسيا، حيث يتم بيع وإعداد الخفافيش وطهيها مباشرة، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات حية من داخل السوق.

وتوصف الخفافيش بأنها حاملة جميع أنواع الفيروسات ومسببات الأمراض كما أنها السبب المباشر في جائحة "كورونا" المستجد والذي راح ضحية حوالي 200 ألف شخص حول العالم.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية أشارت إلى أنه تم العثور على سلالة أخرى من الفيروسات التاجية في خفافيش "تومون".