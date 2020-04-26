تركي الحمد: ابن المقفع وابن سينا ملحدان لهذا السبب

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ابن سينا

تركي الحمد

عبد الله وافيه

ابن المقفع

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن إيمان وتكفير العديد من علماء المسلمين يكون حسب الطلب.

وأضاف في رده على الصحفي السعودي عبد الله وافيه: "حسب الهوى والموجه إليه الخطاب، فإن كانت المباهاة أمام الآخر غير المسلم، فهم علماء مسلمون، وإن كان الخطاب إلى عامة المسلمين، فهم من الملحدين".

كان الصحفي السعودي قد كتب على حسابه قائلا: "ابن حيان والرازي والكندي وابن المقفع وابن سينا هذولا وش هم.. علماء مسلمين و إلا ملحدين".

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع تدوينة الحمد، حيث علق أحدهم: "هم مسلمون بالحق والنور والإنسانية ملحدون عن الضلال والظلام والعنجهية" .

وعلق آخر: "علماء مسلمون خدموا الإنسانية ورفعوا راية الإسلام بالعلم رحمهم الله جميعاً، ومن يكفر الناس أتمنى يفيد الناس بشيء لكن البعض يكفّر الآخرين لغرض في نفسه.


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