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أصالة عن طارق العريان: افتقده

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اصالة و طليقها
اصالة و طليقها
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متابعات- علا خطاب

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لم تتمكن الفنانة السورية أصالة نصري من إخفاء حنينها إلي زوجها السابق المخرج طارق العريان أثناء حديثها في برنامج "ذا انسيدر بالعربي"، حيث قالت ردًا على سؤال عن افتقادها لطليقها: "يعني أكيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكيد".

وردت على سؤال حول إمكانية أن تجمعهما مائدة الإفطار في رمضان قائلة: "والله ما بنعرف لسه الظروف أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم علي بعض ردود أفعالي".

جدير بالذكر أن الفنانة السورية أعلنت انفصالها عن زوجها علي صفحات مواقع التواصل بعد زواج 13 عامًا ولديها منه ولدين، والانفصال حدث منذ 6 أشهر.

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