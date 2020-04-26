جمعة عن صلوات التراويح: حرمناها لوجه الله

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رد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، علي الغاضبين لقرار منع صلاة التراويح بالمساجد، قائلاً: "لو كنا حرمنا من صلوات الجماعة والتراويح بسبب فيروس كورونا، فإن ذلك لوجه الله، ولمنع الضرر عن الأنفس والغير".

وأضاف "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، قائلاً: "يجب أن نجعل من أزمة كورونا تجربة مفيدة، يحيث نرى نعم الله التي تعودنا عليها، ولم نلتفت إليها، فيزيل الله عنا الغمة عندما يرى أننا قد تعلمنا، وينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضا".

وتابع: "أن الرسول -صل الله عليه وسلم- ترك لنا برنامجا متكاملا من الذكر، منه الكلمات العشر الطيبة وهي سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، واستغفر الله".

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