بـ13 قرارًا.. "الجزار" يتوعد هؤلاء

26 أبريل 2020 - 11:29 ص

13 قرارًا أصدرها المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، لإزالة المخالفات وتعديات البناء بعدد من المدن الجديدة، معقبًا: "من يستغل انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا للتعدي أو المخالفة "غلطان".

وأضاف خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "أي مخالفة إنشائية تتم إزالتها على الفور، ولن يتم السماح بأي مخالفات جديدة على الساحة، والدولة يقظة في تنفيذ القانون.

وتابع: "أن نسبة المخالفات بدأت تقل، لإدراك المخالفين أن الدولة منتبهة، والقانون سيطبق، موضحًا أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة الوضع لإزالة لمخالفة في المهد."