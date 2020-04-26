"الإسكان" تزف خبرا سارا للمواطنين

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الاسكان

إكسترا نيوز

عاصم الجزار

مشروع جنة

زف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، خبرًا سارًا للمواطنين، معلنًا فتح باب الحجز في مشروع جنة للإسكان الفاخر في الساعة العاشرة صباحًا اليوم.

وأكد خطاب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة لم تتوقف عن تنفيذ أي مشروعات بسبب جائحة كورونا، والعمل يسير في كل المواقع بشكل طبيعي.

وتابع: "المشروع جاهز.. وببارك مقدمًا للي هيحجز في مشروع جنة"، معقبًا: "الدولة رغم الأزمة لم تنس وعودها وإتمام مشروعاتها المعلن عنها مسبقا".

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